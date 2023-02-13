طائرات الاحتلال الإسرائيلية تشن سلسلة غارات على عدة أهداف في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2023 - 06:50

طائرات الاحتلال الإسرائيلية تشن سلسلة غارات على عدة أهداف في قطاع غزة

منذ 3 ساعة 13 February، 2023
أخبار موقع المنار

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