الحزب القومي اعلن ارسال قافلة جديدة تحمل 17 طنا من المساعدات إلى المتضررين من الزلزال في الشمال السوري – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2023 - 22:20

الحزب القومي اعلن ارسال قافلة جديدة تحمل 17 طنا من المساعدات إلى المتضررين من الزلزال في الشمال السوري

منذ 1 ساعة 12 February، 2023
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