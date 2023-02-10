مراسل المنار في تركيا: الكارثة كبيرة وفاقت كل التوقعات والدولة التركية لا تستطيع تلبية متطلبات الاغاثة كافة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2023 - 21:36

مراسل المنار في تركيا: الكارثة كبيرة وفاقت كل التوقعات والدولة التركية لا تستطيع تلبية متطلبات الاغاثة كافة

منذ 2 ساعة 10 February، 2023
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