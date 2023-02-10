موفد المنار الى حلب: مئات العائلات لم تجد مأوى حتى اليوم بالرغم من عمليات الاغاثة التي لم تلبِّ حجم الكارثة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 10 2023 - 21:36

موفد المنار الى حلب: مئات العائلات لم تجد مأوى حتى اليوم بالرغم من عمليات الاغاثة التي لم تلبِّ حجم الكارثة

منذ 2 ساعة 10 February، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة