وزير التربية: على الأساتذة الالتحاق بمدارسهم ابتداء من صباح الأربعاء المقبل

أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي حرصه وحرص كل المسؤولين في الوزارة على استكمال العام الدراسي”، وذكر أنه “قام بالمبادرات والجهود المطلوبة مع الداخل والخارج لتحقيق مطالب الاساتذة”.

ودعا الحلبي “جميع موظفي الوزارة بكل مديرياتها ووحداتها ومناطقها التربوية، إلى العودة للعمل ابتداء من صباح الإثنين المقبل في 13/2/2023″، وطالب “الهيئات الإدارية في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية في دوامي قبل الظهر وبعده، للعودة إلى المدارس ابتداء من صباح الإثنين المقبل في 13/2/2023 ، للتأكد من سلامة المباني المدرسية والإبلاغ عن أي تشققات فيها وذلك بالتعاون مع المناطق التربوية والبلديات ونقابة المهندسين”.

كما دعا الحلبي “الأساتذة والمعلمين في دوامي قبل الظهر وبعده، إلى الالتحاق بمدارسهم ابتداء من صباح الأربعاء في 15/2/2023، لاستقبال التلامذة، باستثناء المدارس التي يتبين من الكشف الهندسي أنها تشكل خطرا على تلامذتها ومعلميها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام