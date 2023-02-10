التعليم الرسمي.. معلّق – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2023 - 19:26
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ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا إلى أكثر من 23.500 ضحية وعشرات آلاف المصابين
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: عدد الوفيات جراء الزلزال بلغ 19.388 وعدد المصابين أكثر من 77.711
أردوغان: أعلنا حالة الطوارئ لمنع استغلال الكارثة ويجب ألا نسمح لمواقع تواصل تبث أخبارا تستفز مشاعر الشعب
الرئيس السوري بشار الأسد يتفقد منكوبي الزلزال في مدينة حلب
الرئيس الأسد للمنار: السوريون هم رمز الصمود والمواجهة والتمسك بالقيم والمبادئ والسيادة
الرئيس الأسد للمنار: أعد السوريين أن أعمل دون توقف للتخفيف من معاناتهم
رئاسة مجلس الوزراء السوري تعلن المناطق المتضررة جراء الزلزال في حلب واللاذقية وحماه وإدلب هي مناطق منكوبة
عودة البعثة اللبنانية التي شاركت في عمليات البحث والانقاذ الجارية في المناطق التركية التي تعرضت للزلزال
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: الإدارة الأميركية تفتقر إلى أدنى معايير الإنسانيّة بعقوبات قيصر
الشيخ قاسم: لن يغيّر سماح الولايات المتحدة الآن بتمرير المعونات صورتها المتوحّشة بحصار سوريا وشعبها
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: ندين بشدة حصار الشعب السوري وندعو إلى رفعه ليتمكن من مداواة جراحه
الشيخ علي الخطيب: لا بديل عن المسارعة للتوافق وانتخاب رئيس للجمهورية سوى زيادة المأساة وإطالة الأزمة على الشعب اللبناني
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: عجز الحكومة اللبنانية عن دفع السندات السيادية هو السبب الرئيسي للأزمة
سلامة: شركة CTEX أخذت الترخيص تبعا للقوانين اللبنانية وبعد صدور قرار العقوبات الاميركية أوقفنا الشركة وصادرنا أموالها
رئيس مجلس ادارة شركة CTEX حسن مقلد: سنبدأ العمل بإجراءات قانونية ضد كل من افترى علينا داخل لبنان وخارجه
مقلد: الخزانة الأميركية اعطتنا حقا بانشاء شركة أميركية لا تزال موجودة واتهامي بأني مستشار للسيد نصر الله شرف لا أدعيه
مقلد: هناك 120 عائلة مهددة بفعل العقوبات على شركة CTEX والدولة اللبنانية صامتة خوفاً من الأميركيين
إعلام العدو: 3 قتلى وعدد من الجرحى في عملية دهس بالقدس المحتلة
حركة حماس: يتحمل الاحتلال المسؤولية كاملة عن جريمة القتل البطيء للأسير أحمد أبو علي
التعليم الرسمي.. معلّق
منذ 1 ساعة
10 February، 2023
تقارير مصورة
-
لبنان
التعليم الرسمي معلق حتى الساعة في لبنان.
المصدر:
قناة المنار
التعليم الرسمي
التعليم في لبنان
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