التعليم الرسمي.. معلّق – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2023 - 19:26

التعليم الرسمي.. معلّق

منذ 1 ساعة 10 February، 2023
تعليم
تقارير مصورة - لبنان

التعليم الرسمي معلق حتى الساعة في لبنان.

 

 

المصدر: قناة المنار

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