مراسل المنار في تركيا: أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات البحث ورفع الركام وتم إنقاذ 6 أشخاص – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2023 - 19:26

مراسل المنار في تركيا: أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات البحث ورفع الركام وتم إنقاذ 6 أشخاص

منذ 2 ساعة 10 February، 2023
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