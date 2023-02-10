مراسل المنار في اللاذقية: فرق الإنقاذ السورية واللبنانية والجزائرية تعمل على رفع الأنقاض وإجراء عمليات المسح – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2023 - 19:26

مراسل المنار في اللاذقية: فرق الإنقاذ السورية واللبنانية والجزائرية تعمل على رفع الأنقاض وإجراء عمليات المسح

منذ 2 ساعة 10 February، 2023
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