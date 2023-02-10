مقتل مستوطن صهيوني وإصابة 7 آخرين معظمهم في حالة الخطر الشديد في عملية دهس بطولية بالقدس( قناة الأقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2023 - 14:34

مقتل مستوطن صهيوني وإصابة 7 آخرين معظمهم في حالة الخطر الشديد في عملية دهس بطولية بالقدس( قناة الأقصى)

منذ 29 mins 10 February، 2023
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