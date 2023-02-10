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February 10 2023 - 11:42

انخفاض أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي

منذ 2 ساعة 10 February، 2023
Neft Pipelines
اقتصاد - صفحات منوعة

انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الجمعة، وسط مخاوف بشأن احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة وآمال بتعافي الطلب على الخام في الصين.
وبحلول الساعة 10:23 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.24% إلى 77.87 دولار للبرميل.
في حين انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.12% إلى 84.40 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.
وأغلقت عقود الذهب الأسود عقود أمس عند 84.50 دولار للبرميل لخام “برنت” وعند 78.06 دولار للبرميل للخام الأمريكي.

المصدر: روسيا اليوم

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