انخفاض أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي

انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الجمعة، وسط مخاوف بشأن احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة وآمال بتعافي الطلب على الخام في الصين.

وبحلول الساعة 10:23 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.24% إلى 77.87 دولار للبرميل.

في حين انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.12% إلى 84.40 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.

وأغلقت عقود الذهب الأسود عقود أمس عند 84.50 دولار للبرميل لخام “برنت” وعند 78.06 دولار للبرميل للخام الأمريكي.

المصدر: روسيا اليوم