سانا: قافلة مساعدات إغاثية جديدة مقدمة من الحكومة العراقية تدخل الأراضي السورية عبر معبر البوكمال بدير الزور متجهة نحو المحافظات المتضررة من الزلزال – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2023 - 02:38

سانا: قافلة مساعدات إغاثية جديدة مقدمة من الحكومة العراقية تدخل الأراضي السورية عبر معبر البوكمال بدير الزور متجهة نحو المحافظات المتضررة من الزلزال

منذ 3 ساعة 9 February، 2023
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