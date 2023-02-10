حزب الله في بيان : أمام المأساة الكبيرة نضع كل إمكاناتنا في خدمة الحكومة السورية وشعبها الذين ما بخلوا يوماً بالوقوف الى جانب الشعب اللبناني – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2023 - 00:00

حزب الله في بيان : أمام المأساة الكبيرة نضع كل إمكاناتنا في خدمة الحكومة السورية وشعبها الذين ما بخلوا يوماً بالوقوف الى جانب الشعب اللبناني

منذ 47 mins 9 February، 2023
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