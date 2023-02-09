التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2023 - 17:50

التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات

منذ 2 ساعة 9 February، 2023
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