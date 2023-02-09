معهد أبحاث الزلازل التركي: هزة ارتدادية بقوة 4.1 على مقياس ريختر في ملاطية جنوبي البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2023 - 09:56

معهد أبحاث الزلازل التركي: هزة ارتدادية بقوة 4.1 على مقياس ريختر في ملاطية جنوبي البلاد

منذ 45 mins 9 February، 2023
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