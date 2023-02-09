معهد أبحاث الزلازل التركي: هزة ارتدادية بقوة 4.1 على مقياس ريختر في ملاطية جنوبي البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2023 - 09:56
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تواصل أعمال الإغاثة والإنقاذ في تركيا وسوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة وسط دعوات دولية إلى تكثيف المساعدات
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا الى نحو 16400 ضحية وعشرات آلاف المصابين
إدارة الكوارث والطوارئ التركية: حصول 1117 هزة ارتدادية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد
قائد قوة القدس الجنرال اسماعيل قاآني يشرف من مدينة حلب على تقديم المساعدات للشعب السوري
وصول طائرة تونسية ثانية الى مطار حلب الدولي محمّلة بمساعدات لمتضرري الزلزال
منسق الأمم المتحدة في سوريا: العقوبات تضرّ بالعمل الإنساني وتمنع وصول المساعدات للمتضررين
مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان: سوريا ترحب بأي مبادرة للمساعدة في مواجهة آثار الزلزال شريطة أن يتم ذلك من دون تسييس
الرئيس العراقي يؤكد في اتصال مع نظيره السوري: جميع الإمكانات المتاحة هي في خدمة عوائل الضحايا والأسر المنكوبة
الإمام السيد علي الخامنئي: نشعر بالأسى لأجل إخواننا المنكوبين في سوريا وتركيا ومسؤولونا قدموا المساعدات وسيواصلون ذلك
كتلة الوفاء للمقاومة: الزلزال الذي عصف بمناطق في تركيا وسوريا يستدعي من كل الشعوب والدول وقفة تضامنية جادة ومسؤولة
السلطات اللبنانية توقف رئيس مرفأ بيروت أيمن كركور إثر سماحه بدخول باخرة تحمل مادة "سولفات الأمونيوم" إلى المرفأ قبل أيام
السفير الروسي في لبنان: روسيا قررت منح لبنان إمدادات مجانية من القمح والمنتجات النفطية تلبية لنداء الحكومة اللبنانية
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: نأسف لتسريب معلومات تتعلق بالمفاوضات السياسية والاتفاق النووي إلى معارضي الاتفاق
محمد إسلامي لسبوتنيك: منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعمل باستمرار على تطوير قدراتها من خلال البحث العلمي وجهود علمائها
لافروف يواصل زيارته الأفريقية ويلتقي في موريتانيا الرئيس الغزواني: نحتاج إلى حوار قائم على الاحترام في الاتصالات الدولية
لافروف يعلن استعداد روسيا تلبية طلبات موريتانيا من الغذاء وموارد الطاقة مؤكداً ضرورة تنويع علاقات موسكو التجارية
وزير الخارجية الروسي يصل الى السودان في زيارة رسمية يلتقي خلالها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان
تحقيق للصحافي الأمريكي سيمور هيرش يقول فيه إن غواصين أميركيين زرعوا متفجرات تحت أنابيب خطوط التيار الشمالي
التحقيق الصحافي: بايدن اتخذ قراراً نهائياً بتخريب "التيار الشمالي" بعد 9 أشهر من المناقشات السرية مع فريق الأمن القومي
الخارجية الروسية حول تحقيق هيرش: موسكو تحدثت عن ذلك أكثر من مرة والآن يجب على البيت الأبيض التعليق
مصادر دبلوماسية: الاتحاد الأوروبي يناقش في قمة الخميس تشديد العقوبات ضد روسيا وإمكانية استخدام الأصول المجمدة
زيلينسكي يدعو من البرلمان البريطاني إلى عقوبات أقوى على روسيا ويطالب بتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة
المستشار الألماني: المطالب بتزويد أوكرانيا بطائرات حربية وغواصات تضرّ بوحدة حلف الناتو ونحن لن نشارك في ذلك
وزير الدفاع البولندي يعرب عن خيبة أمل وارسو من تزويد ألمانيا السلطات في كييف بعدد قليل من دبابات "ليوبارد"
بوتين في اجتماع مع أمناء مجلس الأمن حول أفغانستان: أجرينا اتصالات مع القيادة في كابول وهناك خطط جيدة لمشاريع اقتصادية
المبعوث الأممي إلى ليبيا يعلن عن اتفاق حول آلية متكاملة للتنسيق بشأن تبادل البيانات حول المقاتلين الأجانب داخل ليبيا
معهد أبحاث الزلازل التركي: هزة ارتدادية بقوة 4.1 على مقياس ريختر في ملاطية جنوبي البلاد
منذ 45 mins
9 February، 2023
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