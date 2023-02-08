قافلة مساعدات تطوعية فردية من لبنان الى سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2023 - 22:04

قافلة مساعدات تطوعية فردية من لبنان الى سوريا

منذ 1 ساعة 8 February، 2023
تقارير مصورة - لبنان

قافلة مساعدات تطوعية فردية من لبنان الى سوريا.

المصدر: قناة المنار

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