الشيخ قاسم: انتخاب الرئيس أساس الحل.. وبالحوار نستطيع معا أن ننهض بهذا الوطن

أكد نائب الأمين العام لحزب الله” الشيخ نعيم قاسم ان “حزب الله مهتم بشكل كبير في أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية لأنّه مفتاحٌ أساس لكل خطوات الحل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في لبنان”، وتابع “مع انتخاب الرئيس تتشكل الحكومة ومع تشكل الحكومة تُنجز خطة للإنقاذ ومع خطة الإنقاذ نستطيع أن نصل إلى معالجات، وفي لبنان القابلية للعلاج الاقتصادي والاجتماعي موجودة، أي لن ننطلق من الصفر ولكن يوجد مسار لا بد من السير فيه”.

وقال الشيخ قاسم الاربعاء “رَأيْنا أنَّ رئيس أحد الأحزاب وله كتلة نيابية في المجلس النيابي يوحي بالتقسيم إذا لم يكن الرئيس على الشاكلة التي يريدها”، وتابع “نحن دعونا إلى الحوار من أجل إيجاد نقاط للتلاقي، ولكنهم يصرّون على عدم الحوار بل يصرّون على أن يكون الرئيس معادياً لنا”، واضاف “لذلك مدوا يدكم للآخرين، نحن نمد يدنا لكم علّنا نتوصل إلى نتيجة تكون معقولة بالنسبة إليكم وبالنسبة إلينا، بالتأكيد سنتفاهم على رئيس وطني يساعد على الانقاذ في لبنان”، واكد ان “استجداء التدخل الخارجي لا يمكن أن ينتج رئيساً بل يعقِّد الأمور”.

وأشار الشيخ قاسم الى ان “حزب الله في كل حركته يعمل على بناء الدولة وهناك تجربة لوزرائه ونوابه أثبتت أنهم يقدمون المصلحة الوطنية العامة على الخصوصية ويفكرون بالإعطاء لمصلحة الوطن، لا كغيرنا من الذين يعتبرون الوطن بقرة حلَّابة لمناصبهم ومراكزهم وخصوصياتهم”، واكد “بالحوار والتفاهم نستطيع معا أن ننهض بهذا الوطن وهذا فيه مصلحة للجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام