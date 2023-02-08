الخط الساخن | الدفع بالدولار بقرار من السلطة التنفيذية والتشريعية: هل تلفظ العملة اللبنانية انفاسها الاخيرة؟

في حلقة من الخط الساخن بعنوان “الدفع بالدولار بقرار من السلطة التنفيذية والتشريعية: هل تلفظ العملة اللبنانية انفاسها الاخيرة؟” شرح النائب فريد البستاني رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط القانون الذي تقدم به لتحديد نسبة ارباح التجار



في جولة للزميلة ديما جمعة التقت المواطنين للتعرف على ارائهموفي لقاء مع رئيس الاتحاد العمالي العام الد. بشارة الاسمر تحدث عن مخاطر دولرة الاسعار بمعزل عن المعاشاتما هو دور لجنة الاقتصاد في مراقبة قرار دولرة الاسعار وهل زيادة رواتب القطاعي العام والخاص يحل الازمة؟واكد النائب البستاني ان قرار الدولة يركز على المؤشر الغذائي الهدف منه ضبط اسعار السلعفي مداخلة هاتفية من الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي تحدث عن شروط تطبيق دولرة السلعواقترح الد. جباعي ايجاد منصة في وزارة الاقتصاد تلحظ السلع والكلفة الاساسية وهامش الربح

المصدر: قناة المنار