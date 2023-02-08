المديرية العامة للشؤون البحرية التركية: السيطرة بشكل كامل على حريق ميناء إسكندرون – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2023 - 12:52

المديرية العامة للشؤون البحرية التركية: السيطرة بشكل كامل على حريق ميناء إسكندرون

منذ 1 ساعة 8 February، 2023
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المصدر: تركيا

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