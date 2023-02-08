هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر تضرب فلسطين المحتلة ومركزها شمال نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2023 - 00:30

هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر تضرب فلسطين المحتلة ومركزها شمال نابلس

منذ 38 mins 7 February، 2023
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