نداء من اتحاد بلديات جبل الريحان لعدم سلوك طريق مثلث عرمتى – كفرحونة – البقاع الغربي بسبب تساقط الثلوج ولعدم التأثير على عملية فتح الطرقات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2023 - 00:30

نداء من اتحاد بلديات جبل الريحان لعدم سلوك طريق مثلث عرمتى – كفرحونة – البقاع الغربي بسبب تساقط الثلوج ولعدم التأثير على عملية فتح الطرقات

منذ 2 ساعة 7 February، 2023
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