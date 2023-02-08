التحكم المروري: طريق ضهر البيدر مقطوعة امام جميع المركبات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2023 - 00:30

التحكم المروري: طريق ضهر البيدر مقطوعة امام جميع المركبات

منذ 2 ساعة 7 February، 2023
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