الشيخ نعيم قاسم للمنار: هناك انحياز دولي ضد سوريا الشعب وهذا لا ينسجم مع أدنى المعايير الانسانية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2023 - 21:36

الشيخ نعيم قاسم للمنار: هناك انحياز دولي ضد سوريا الشعب وهذا لا ينسجم مع أدنى المعايير الانسانية

منذ 25 mins 7 February، 2023
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