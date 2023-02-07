وزير الدفاع التركي: 2600 جندي و75 طائرة يشاركون في عمليات الاغاثة وارسلنا اكثر من 200 مستشفى ميداني للمناطق المنكوبة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2023 - 21:36

وزير الدفاع التركي: 2600 جندي و75 طائرة يشاركون في عمليات الاغاثة وارسلنا اكثر من 200 مستشفى ميداني للمناطق المنكوبة

منذ 51 mins 7 February، 2023
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