وزير الصحة التركي: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا الى 5434 والمصابين الى 31777 – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 7 2023 - 21:36

وزير الصحة التركي: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا الى 5434 والمصابين الى 31777

منذ 57 mins 7 February، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة