هيئة المسح الجيولوجي الاميركية: تسجيل هزة أرضية جديدة بقوة 5 درجات في كهرمان ماراش جنوب تركيا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2023 - 21:36

هيئة المسح الجيولوجي الاميركية: تسجيل هزة أرضية جديدة بقوة 5 درجات في كهرمان ماراش جنوب تركيا

منذ 2 ساعة 7 February، 2023
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