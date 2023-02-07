سانا: وصول طائرة إيرانية ثانية إلى مطار اللاذقية محملة بمساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2023 - 18:20
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أ ف ب نقلاً عن منظمة الصحة العالمية: عدد المتضررين جراء الزلزال في تركيا وسوريا قد يصل إلى 23 مليوناً
صندوق الأمم المتحدة للطوارئ: تخصيص 25 مليون دولار للمساعدة الانسانية للزلزال في تركيا وسوريا
منظمة اليونيسف: الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا أقوى زلزال يضرب المنطقة منذ ما يقرب من 100 عام
إدارة الكوارث والطوارئ التركية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا الى 3703 والمصابين الى 22286
الرئيس التركي: اعلان حالة الطوارئ لمدة 3 اشهر في 10 مدن تضررت من الزلزال الذي يعد من أكبر الكوارث الطبيعية في التاريخ
الرئيس اردوغان: يعمل حاليا 53 الفا و 317 عنصرا في عمليات البحث والانقاذ والعدد يتزايد من تركيا وخارجها
وزير الداخلية التركي: 941 مبنى انهار جراء الزلزال في كهرمان مرعش وهناك أكثر من 2000 فريق انقاذ لمساعدة المتضررين
وزير الداخلية التركي: الساعات المقبلة ستكون حاسمة وهامة بعملية الانقاذ وتم توجيه 10 آلاف من قوات الدرك للمناطق المنكوبة
رويترز: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في سوريا إلى أكثر من 1600 وفاة وإصابة 3700 آخرين
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الوضع الإنساني في سوريا مروع وهذه حقيقة لا يمكن تجاهلها
رئيس الهلال الأحمر السوري خالد حبوباتي: نحتاج الى معدات ثقيلة وسيارات اسعاف واطفاء للتمكن من مواصلة عمليات الانقاذ
حبوباتي: نناشد رفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لمواجهة تداعيات الزلزال
وصول طائرة جزائرية ثالثة الى مطار حلب تحمل مساعدات اغاثية للمتضررين جراء الزلزال في سوريا
الرئيس ميقاتي يشكل وفدا وزاريا سيتوجه الاربعاء الى سوريا لعقد لقاءات حول الشؤون الانسانية وتداعيات الزلزال
الوزير حمية يفتح المجال الجوي لهبوط الطائرات ورسو السفن في مرفأي بيروت وطرابلس لإغاثة سوريا مع إعفائها من الضرائب
الرئيس عون يتصل بالرئيس الاسد معزيا ويحث السلطات اللبنانية على المضي بالمبادرات الانسانية لاغاثة المتضررين بسوريا وتركيا
الجيش اللبناني يعلن ارساله 15 عنصرا من فوج الهندسة إلى الجمهورية العربية السورية للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي متصلا بالرئيس الأسد: سنبذل كل ما بوسعنا للوقوف الى جانب الشعب السوري ليتجاوز المحنة
قائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني يدعو محور المقاومة لاستخدام كافة الامكانات في مجال الانقاذ لمساعدة ضحايا الزلزال
الحرس الثوري الإيراني: نعزي بضحايا زلزال سوريا وتركيا ونعلن استعدادنا في حرس الثورة لتوظيف كل إمكاناتنا للمساعدة
المستشارون العسكريون الايرانيون في سوريا قاموا بتجهيز مطار حلب الدولي لاستقبال طائرات المساعدات الانسانية
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري اتصالا بالرئيس بشار الاسد ويوجه بتقديم كل المساعدات الممكنة الى سوريا لاغاثتها
رئيس دولة الامارات محمد بن زايد يوعز بتقديم 50 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا
وزارة النفط العراقية: ارسال قافلة تضم 28 ناقلة وقود للمساعدة في عمليات الاغاثة في سوريا
امين عام حركة الجهاد الاسلامي يوجه رسالة الى الرئيس الاسد: نعرب عن كامل تضامننا مع سوريا جراء المحنة التي تعرضت لها
سانا: وصول طائرة إيرانية ثانية إلى مطار اللاذقية محملة بمساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال
منذ 2 ساعة
7 February، 2023
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