شمخاني يتوجه إلى روسيا

توجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني اليوم الثلاثاء إلى روسيا للمشاركة في الاجتماع الخامس للحوار الأمني الإقليمي.

وفي هذا الاجتماع الذي سيعقد بحضور الأمناء والمستشارين وممثلي أجهزة الأمن القومي لدول جوار أفغانستان، ستتم مناقشة التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في هذا البلد والبحث فيها.

وعلى هامش هذا الاجتماع، سيلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي مع بعض نظرائه ويناقشون قضايا ثنائية وإقليمية ودولية.

كما يواصل شمخاني في هذه الزيارة الاجتماعات المشتركة مع نظيره الروسي، التي عُقدت في طهران خلال زيارة باتروشيف لإيران في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الجاري، وسيعقد اجتماعا آخر مع نظيره الروسي لبحث القضايا الثنائية ومتابعة المشاريع الاقتصادية والتكنولوجية والتجارية المشتركة بين البلدين.

وسيلتقي شمخاني ويناقش مع بعض كبار المسؤولين الآخرين في الاتحاد الروسي.

المصدر: وكالة تسنيم