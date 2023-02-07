بالفيديو | استشهاد فتى في نابلس.. وحملة اعتقالات في الضفة.. والمقاومة تستهدف الاحتلال

استشهد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بعد اقتحام محافظة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد الفتى حمزة أمجد الأشقر (17 عاماً) من سكان مخيم عسكر الجديد في نابلس، برصاصة بالوجه أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على نابلس فجر اليوم الثلاثاء.

والدة الشهيد تودع نجلها

وأظهر مقطع فيديو مؤثر لوالدة الشهيد الفتى حمزة الأشقر وهي تودع نجلها الذي ارتقى برصاص الاحتلال قرب حي المساكن الشعبية شرق نابلس شمال الضفة المحتلة.

وفجر أمس الاثنين، اغتال جيش الاحتلال 5 مقاومين، وأصاب 3 آخرين بجراح حرجة خلال عملية عسكرية في أريحا.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة الشهداء ارتفعت منذ بداية العام الجاري إلى 42، بينهم 9 أطفال إضافة إلى سيدة مسنة.

مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال

كما اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة برقين غرب محافظة جنين شمال الضفة الغربية، فيما تصدى لها مقاومون بصليات كثيفة من الرصاص.

وأفادت مصادر محلية في المنطقة، بأن مقاومين استهدفوا بالرصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة برقين غرب جنين فجر اليوم، لتنفيذ حملة اعتقالات.

وارتفعت وتيرة العمليات الفدائية في مدن الضفة والقدس في الآونة الآخيرة، رداً على جرائم الاحتلال المتكررة بحق الشعب الفلسطيني.

حملة مداهمات واعتقالات واسـعة

من جهة أخرى، نفذت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة، تركزت في بلدة برقين غرب مدينة جنين بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات واسعة في بلدة برقين بجنين واعتقلت 16 شاباً بعد مداهمة منازلهم.



وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل خلال اقتحام بلدة برقين غرب جنين، ونشرت قناصة في عدد من البنايات خلال اقتحامها للبلدة، واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال في بلدة برقين غرب جنين عقب اقتحامها للبلدة.

وفي نابلس، أفادت مصادر محلية، باعتقال قوات الاحتلال ثلاثة شبان خلال اقتحامها للمدينة فجرا، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابين آخرين من مدينة قلقيلية.

وفي ذات الإطار، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس، ونفذت حملة مداهمات واعتقالات، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسن مناصرة في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

المصدر: مواقع فلسطينية