مدير الطيران المدني السوري: ستصل إلى سوريا طائرة مساعدات من إيران وطائرتان روسيتان وطائرة من الإمارات وأخرى من الهند – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2023 - 00:02

مدير الطيران المدني السوري: ستصل إلى سوريا طائرة مساعدات من إيران وطائرتان روسيتان وطائرة من الإمارات وأخرى من الهند

منذ 1 ساعة 6 February، 2023
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