بالفيديو | ولادة تحت الأنقاض في ريف حلب

تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، لحظة انتشال طفل رضيع ولد حديثا تحت ركام منزل الوالدة المدمر جراء الزلزال في مدينة جنديرس بريف حلب. وقال ناشطون إن أم الرضيع ولدته ثم ماتت ملتحقة بكامل أسرتها.

ولقي 1392 حتفهم في أنحاء سوريا جراء الزلزال الذي ضربها فجراً ومركزه تركيا، في حصيلة جديدة غير نهائية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة السورية وفرق إغاثة. وأعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد القتلى الى 659 وإصابة 1419 آخرين في حصيلة غير نهائية في في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس. كما أفادت فرض الإغاثة في ادلب بمقتل 733 شخصاً وإصابة أكثر من 2100 آخرين.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر اليوم الإثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

المصدر: مواقع