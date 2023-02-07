بلدية اليمونة حذرت سكان البلدة وقاصديها من خطر سلوك طرقها مساء بسبب تكون طبقات من الجليد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2023 - 00:00

بلدية اليمونة حذرت سكان البلدة وقاصديها من خطر سلوك طرقها مساء بسبب تكون طبقات من الجليد

منذ 1 ساعة 6 February، 2023
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