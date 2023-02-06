حزب الله يُعرب عن تضامنه وتعاطفه مع الشعبين السوري والتركي في المصاب الكبير الذي نزل بهم جرّاء الزلزال المدمّر – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2023 - 19:00
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نائب الرئيس التركي: ارتفاع عدد القتلى جراء الزلزال إلى 1541 والجرحى إلى 9733
نائب الرئيس التركي: 145 هزة ارتدادية وانهيار 3471 مبنى جراء الزلزال
تضرر 11 ولاية في تركيا جراء ثاني أكبر زلزال يضرب البلاد خلال 100 عام
وزارة الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 538 و1353 إصابة
سانا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في محافظة حلب إلى 156 والجرحى إلى 507 وانهيار 46 مبنى
المركز الوطني السوري للزلازل: 25 هزة أرضية ارتدادية للزلزال الذي ضرب سوريا فجر اليوم
الخارجية السورية: سوريا تناشد الدول والمنظمات لمد يد العون ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة بمواجهة كارثة الزلزال المدمر
وزير الخارجية السوري: الحكومة السورية مستعدة لتقديم التسهيلات المطلوبة في سبيل تقديم المساعدات
الهلال الأحمر العراقي: 60 طناً من المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية جاهزة لإرسالها إلى سوريا
الدفاع الروسية: أكثر من 300 عسكري روسي و60 من وحدات العتاد تشارك في إزالة تداعيات الزلزال في سوريا
الرئيس الإيراني بعث برسالتي تعزية بضحايا الزلزال إلى الرئيسين التركي والسوري وأكد استعداد بلاده لتقديم المساعدات الفورية
الرئيس اليمني مهدي المشاط يعزي الرئيسين السوري والتركي بضحايا الزلزال مطالبا المجتمع الدولي برفع الحصار الظالم عن سوريا
الكرملين: الرئيس بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع أردوغان أكد فيه استعداد موسكو لتقديم المساعدة لإزالة آثار الزلزال
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: نشعر بالحزن جراء الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا ومستعدون لدعم جهود الإغاثة
الهزة الأرضية القوية التي ضربت تركيا شعر بها سكان لبنان وسوريا والعراق وفلسطين والأردن ومصر
الهزة الأرضية القوية في لبنان وقعت عند 3:20 فجراً وامتدت لـ40 ثانية وهي من أقوى الهزات منذ أكثر من 30 عاماً
هزة ارتدادية جديدة شعر بها سكان دول شرق المتوسط ظهر اليوم
مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية تنفي ما يشاع عن هزة أرضية قوية ستضرب لبنان ومشابهة للزلزال الذي ضرب تركيا
مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية: لا يمكن التنبؤ بحدوث زلزال وقوته وفي حال حدوثه لا يمكن التنبؤ بعدد الهزات الارتدادية
الرئيس نجيب ميقاتي يرأس اجتماعاً طارئاً للجنة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات لمتابعة الاجراءات المتعلقة بالهزة الأرضية
رئيس الحكومة اللبنانية يتصل بنظيره السوري ويعلن وضع الامكانات المتاحة في لبنان في خدمة جهود الإغاثة الجارية
رئيس مجلس النواب نبيه بري يبرق إلى الرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب اردوغان معزياً بضحايا الزلزال
الخارجية اللبنانية تعرب عن تعاطفها مع الجمهورية العربية السورية وتتقدم بالتعازي لحكومة وشعب سوريا الشقيقة ولذوي الضحايا
وزارة التربية: إقفال الثانويات والمهنيات والمدارس الرسمية والخاصة كافة يومي الثلاثاء والأربعاء ريثما تنجلي العاصفة
وزير الزراعة عباس الحاج حسن: تم اقرار الاعتمادات بقيمة 8 ملايين دولار لدعم القمح ولدينا القدرة على تأمينه
الوزير الحاج حسن: قرار رسمي بتكليف وزير الأشغال علي حمية التواصل مع سوريا للوقوف على كل ما تحتاجه في محنتها
وزير السياحة وليد نصار اتصل بنظيره السوري والسفير التركي متضامناً: سلامتنا من سلامة إخوتنا في سوريا
الإتحاد العمالي العام يعلن تأجيل الإضراب في كل القطاعات إلى نهار الخميس الواقع فيه 16 شباط بسبب سوء الأحوال الجوية
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان معزيا بضحايا الزلزال: عسى التمكن من انتشال كل المفقودين تحت الأنقاض بأسرع وقت
استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على مدينة أريحا فجر اليوم
حركة حماس: الثلة المباركة من الشهداء التي ترتقي في ميدان الاشتباك تؤكد مجددا أن شعبنا ماض في طريق المقاومة والتحرير
الجهاد الإسلامي: لتعلم حكومة العدو الفاشية أن استمرارها في عدوانها بحق شعبنا لن يجلب عليها إلا الويل والخسران المبين
حزب الله يُعرب عن تضامنه وتعاطفه مع الشعبين السوري والتركي في المصاب الكبير الذي نزل بهم جرّاء الزلزال المدمّر
منذ 6 mins
6 February، 2023
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حدث اليوم | زلزال مدمر يضرب تركيا وسوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط (تغطية شاملة)
حزب الله يدعو كلّ الدول والحكومات والمنظمات الدولية والإنسانية إلى المبادرة الفورية بتقديم يد العون والمساعدة بكلّ المجالات الممكنة لإنقاذ المحتجزين تحت الأنقاض وإسعاف الجرحى وانتشال الضحايا وإيواء المُشرّدين
المركز السوري للزلازل: لا مؤشرات على إمكانية حصول تسونامي وتأثير الهزات الارتدادية سيتناقص مع الوقت
الرئيس ميقاتي عزى هاتفيا نظيره السوري ووضع الإمكانات اللوجستية في لبنان في خدمة جهود الإغاثة
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