هزة ارتدادية شعر بها سكان لبنان ودول شرق المتوسط – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2023 - 12:54

هزة ارتدادية شعر بها سكان لبنان ودول شرق المتوسط

منذ 22 mins 6 February، 2023
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