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February 5 2023 - 20:26

بحرية العدو الاسرائيلي استهدفت الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة

منذ 44 mins 5 February، 2023
بحر غزة
فلسطين

استهدفت بحرية العدو الإسرائيلي بنيران أسلحتها الرشاشة والغاز المسيل للدموع مساء الأحد مراكب الصيادين العاملة في بحر شمال قطاع غزة المحاصر.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “جنود الاحتلال المتمركزين في الزوارق الحربية الجاثمة داخل بحر محافظة شمال قطاع غزة، أطلقوا نيران أسلحتهم الرشاشة وقنابل الغاز والإنارة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقتي الواحة والسودانية وبلدة بيت لاهيا شمالا، دون التبليغ عن إصابات”.

يذكر أن بحرية الاحتلال تستهدف بشكل شبه يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم.

المصدر: وكالة وفا

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