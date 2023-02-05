التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 5 2023 - 15:46
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
05 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
العاصفة "فرح" تبلغ ذروتها اليوم وغداً في لبنان وسط أمطار غزيرة وثلوج كثيفة ورياح تصل سرعتها لـ100 كلم في الساعة
الشيخ نبيل قاووق: حزب الله يبذل كل الجهود لأجل تسريع انتخاب رئيس للجمهورية ولبنان لا يتحمل إملاءات خارجية
الشيخ أحمد قبلان: الحل لأزمة البلد يكون باتفاق وطني وباب المصالح الوطنية هو مجلس النواب حيث يوجد الإنقاذ السيادي
كتيبة "عقبة جبر" تعلن انطلاق عملها الجهادي في مدينة أريحا كلواء جديد لكتائب القسام
قوات الاحتلال تعتقل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان بعد مداهمة منزله في بلدة عرابة جنوب جنين
حركة الجهاد الإسلامي: اعتقال قياداتنا من قبل العدو الصهيوني لا يؤثر على إرادة شعبنا وصمود مجاهدينا وعزيمتهم
مصادر يمنية: جريحان بنيران الجيش السعودي في الرقو بمديرية منبه الحدودية في صعدة
الإمام السيد علي الخامنئي يوافق على العفو وتخفيف العقوبة عن عدد كبير من المتهمين والمدانين في الأحداث الأخيرة في إيران
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي يتفقد المناطق المتضررة من الزلزال في مدينة خوي بمحافظة أذربيجان الغربية
الشرطة التركية: اعتقال 15 شخصاً لصلتهم بـ"داعش" والتخطيط لهجمات على قنصلتي السويد وهولندا وكنائس ومعابد
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يزور العراق على رأس وفد يضم شركات مختصة في عدد من المجالات
الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر على مواقع هامة على محور دونيتسك وتقتل أكثر من 115 عسكرياً أوكرانياً
القوات الموالية لروسيا في دونيتسك: سيطرنا على بعض مداخل مدينة أوغليدار وسنبدأ تطويق باخموت قريباً
وزارة الدفاع الكندية تعلن إرسال أول دبابة من دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا وتقول إن دعم أوتاوا لكييف لا يتزعزع
المستشار الألماني: هناك توافق مع الرئيس الأوكراني على عدم استخدام الأسلحة المزودة من الغرب لشن هجمات على الأراضي الروسية
بكين تعرب عن استيائها الشديد واحتجاجها على إسقاط واشنطن المنطاد الصيني: نحتفظ بحق اتخاذ مزيد من الردود الضرورية
وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف في دبي بعد صراع طويل مع المرض
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية
منذ 1 ساعة
5 February، 2023
التعليقات
ذات صلة
قبلان قبلان: المدخل لانقاذ البلد هو الاتفاق على انتخاب رئيس للجهمورية
ارتفاع ضحايا القصف الأوكراني لوسط مدينة دونيتسك إلى 4 قتلى و 4 جرحى
العدو الاسرائيلي يواصل سياساته بسرقة الاراضي الفلسطينية
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}