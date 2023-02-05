وزارة الحرب البريطانية: القوات الروسية تنجح في محاولاتها عزل مدينة باخموت الأوكرانية بهدف تطويقها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2023 - 10:10

وزارة الحرب البريطانية: القوات الروسية تنجح في محاولاتها عزل مدينة باخموت الأوكرانية بهدف تطويقها

منذ 1 ساعة 5 February، 2023
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