الرئيس الإيراني: لا ينبغي أن ننتظر الأجانب لحل مشاكل البلاد

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي انه لا ينبغي ان ننتظر الاجانب لحل المشاكل الداخلية للبلاد، فلدينا كوادر كفوءة نستطيع الاعتماد عليها لازالة العقبات.

وقال السيد رئيسي، في كلمته الخميس، أمام حشد من أهالي مدينة ري في مرقد “السيد عبدالعظيم الحسني (ع)” جنوب العاصمة طهران إن أهم قدرة للجمهورية الإسلامية في الظروف الحالية هي القوى المخلصة والوفية للثورة الاسلامية والقيم حيث ينبغي معرفة هذه القدرات.

وأشار إلى أن الإمام الخميني الراحل (رض) رفع راية الاستقلال والحرية والديمقراطية الدينية على أساس الدين والقيم الإلهية، وهذه هي راية الاقتدار والعزة والفخر للجمهورية الإسلامية الايرانية. الثورة الاسلامية خلقت العزة والقدرة للوطن والأمة الإسلامية، واليوم ، بفضل جهود الإمام الخميني (رض)، المحيي العظيم للدين ومفجر الثورة الاسلامية الكبرى ، اكتسب الناس هويتهم الدينية ويريدون العيش كمسلمين.

واكد رئيس الجمهورية الإيرانية إن الشعب الايراني عازم على تقرير مصيره والوقوف على قدميه اليوم واضاف: ان الشعب الايراني العظيم اليوم شعب شامخ ويفخر بالوقوف أمام القوى العظمى.

وأضاف رئيس الجمهورية الإيرانية “بفضل دماء الشهداء الطاهرة ، حدثت الصحوة الإسلامية في المنطقة ، واستعادت دول كثيرة في المنطقة مثل فلسطين ولبنان واليمن ومناطق كثيرة من العالم كرامتها بفضل الثورة الإسلامية”.

نمو تجارة ايران في المنطقة بنسبة 40-50٪

وأوضح رئيس الجمهورية أن الأعداء حاولوا الا يكون لدى ايران اي إنتاج وتصدير، وقال: بفرض عقوبات شديدة ، كانوا ينوون دفع البلاد إلى الركود الاقتصادي ، ولكن بفضل دماء الشهداء والحضور الهادف للشعب وتوجيهات القائد الحكيم للثورة تغلبنا على المشاكل.

وأضاف آية الله رئيسي: اعتقد الأعداء أن البلاد ستتوقف مع العقوبات عن الإنتاج والصناعة ، لكن هذا ليس هو الحال ، وفي الظروف الحالية نصدر كمية كبيرة من النفط ، وتجارة إيران الخارجية إلى دول المنطقة نمت بنسبة 40-50٪ وهو أمر غير مسبوق.

وذكر أنه عندما رأى الأعداء أن العقوبات قد تم اجهاضها ، تحولوا إلى حرب هجينة كانت جميع الأطراف متواجدة فيها ، وأشار إلى أن الأعداء اعتقدوا أنهم يمكن أن ينجحوا في هذه الحرب الهجينة والنفسية والإعلامية والمعرفية ، لكنهم فشلوا في ظل يقظة الشعب.

وأشار آية الله رئيسي إلى أن الدول الإقليمية والأوروبية ترسل إلينا باستمرار رسائل للتحدث معهم، وخاطبهم قائلا: لقد ظلمتم شعب إيران وظننتم أنكم يمكنكم تنفيذ مآربكم بالعقوبات والتهديدات ، لكن اعلموا ان رجال ونساء ايران يقفون أمامكم اقتداء بأهل البيت عليهم السلام.

وأضاف: “الأعداء ظنوا أنه بإمكانهم ان ينفذوا في ايران مخططاتهم التي نفذوها في دول أخرى ، لكنهم مخطئون جدًا لأن الشعب الايراني شعب صامد وشجاع”.

العدو اخطأ في التقدير

وقال رئيس الجمهورية مخاطباً أعداء الشعب الايراني: “لقد أخطأتم في حساباتكم لأن الشعب الايراني صامد وواع. . طبعا العقوبات خلقت مشاكل لكنها لم تستطع منع الشعب من تحقيق أهدافه.

وذكر أيضا أن العدو يعبث في الوضع الاقتصادي للبلاد ويحاول إضعاف عملتنا الوطنية ، واضاف: لكن شعبنا يعرفكم ويمكن بالتأكيد التغلب على هذا الوضع بمشاركة الجميع، لأن هذا الشعب يمتلك الثروة والوعي وسيعبر من هذه الظروف.

مستقبل الاقتصاد الإيراني مشرق

وفي جزء آخر من خطابه ، أشار آية الله رئيسي إلى المشاكل المعيشية في البلاد ، وقال: مع التسهيلات المتوفرة في البلاد ومقاومة الشعب ، فإن الوضع يسير في الاتجاه الذي سنتغلب فيه على المشاكل وخلق مستقبل مشرق للاقتصاد.

وفي إشارة إلى انخفاض معدل البطالة في 19 محافظة بالبلاد وقال: في بداية الحكومة الثالثة عشرة (الحالية) كان معدل البطالة 8.9 في المائة ، أما اليوم فقد وصل إلى 8.2 في المائة بانخفاض 7 أعشار في المائة ، وهذا الرقم لا يزال في انخفاض.

وصرح آية الله رئيسي بأننا أعدنا 3 آلاف مصنع مغلق وشبه مغلق إلى دورة الإنتاج حتى يتقدم الاقتصاد. اليوم قمنا خلال زيارتنا إلى مدينة ري بتفقد الوحدات الإنتاجية والطريق الدائري والمستشفى تحت الإنشاء وبجهود المدراء والمسؤولين وتوفير الأموال اللازمة سيتم حل مشاكل هذه المدينة.

لا داعي للقلق بشأن احتياطيات النقد الأجنبي

وأوضح رئيس الجمهورية أنه مع زيادة مبيعات النفط وانتعاش الإنتاج وزيادة التجارة ، فإن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي لا داعي للقلق بشانها. تخصص الحكومة العملات الأجنبية رسميًا للجهات الاقتصادية الفاعلة للإنتاج والتصدير.

المصدر: مواقع