“جبهة العمل”: زيارة كوهين للسودان هي اعتداء على هذا البلد وشعبه المعادي للعدو الاسرائيلي

طالبت “جبهة العمل الاسلامي” في لبنان في بيان لها الجمعة “الاخوة الاشقاء في دولة السودان الانصياع أو الانصات للشعب السوداني البطل المساند للقضية الفلسطينية بوقف قرارها نية التطبيع مع العدو الصهيوني فورا”.

ولفتت الجبهة الى ان “زيارة وزير خارجية سلطات الاحتلال إلى السودان كوهين هو اعتداء على هذا البلد وعلى شعبه المعادي للعدو وأن هذه الزيارة واستقباله من قبل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان هي زيارة خبيثة ومشبوهة سيما وأن هذا العدو يمارس أبشع وأفظع الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني المظلوم”.

وأشارت الجبهة الى ان “ما صرح به إيلي كوهين بعد الزيارة من أن اتفاقية السلام مع السودان سيتم توقيعها بعد نقل السلطة الى حكومة مدنية، وكأن دويلة هذا العدو الغاصبة دويلة انسانة وديمقراطية وليست دويلة احتلال وإرهاب تفتك وتقتل وتغتال وتدمر البيوت وتضم وتقطع وتصادر الأراضي الفلسطينية أمام أعين ومسامع العالم أجمع”.

وقالت الجبهة “نربأ بدولة السودان أن تقوم بالتطبيع مع هذا العدو المحتل لأرض الاسراء والمعراج، وندعو: البرهان ومجلس سيادته الى التراجع عن هذه الخطوة فورا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام