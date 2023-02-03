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February 3 2023 - 20:18

سوق الدواء تشهد غلاء حادا..

منذ 2 ساعة 3 February، 2023
تقارير مصورة - لبنان

تشهدُ سوقُ الدواءِ في لبنانَ غلاءً حادا، يثيرُ السؤالَ عما اذا كانت السياسةُ الدوائيةُ تسهّلُ ادخالَ البديلِ الذي يحققُ الجدوى الطبيةَ وبكلفةٍ اقل.

المصدر: قناة المنار

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