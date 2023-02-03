سوق الدواء تشهد غلاء حادا..

وزير الصحة يحمل الإعلانات المفاجئة لحاكمية مصرف لبنان مسؤولية عدم الإنتظام في سوق الدواء

حمل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، في حديث اذاعي، “الإعلانات المفاجئة لحاكمية مصرف لبنان مسؤولية عدم الإنتظام في سوق الدواء”، وعزا التأخير الحاصل في تسليم الأدوية الى “عملية التدقيق الجارية في فواتير المستوردين”، كاشفا أن “معظم الأدوية المفقودة موجودة في مستودعات المستوردين الذي يطلبون وعدا ...