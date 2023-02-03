تويتر يغلق الوصول المجاني لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة به

تتعرض الخدمات المجانية التي تعتمد على أدوات برمجيات تويتر للتهديد بفقدان أسباب بقائها بعد أن قالت الخدمة عبر الإنترنت إنها ستوفر فقط وصولا بمقابل مادي إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها اعتبارا من 9 شباط/فبراير الجاري.

ولطالما تمكن المطورون من الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالمنصة دون مقابل، على الأقل في نطاق محدود، بينما يكلف التكامل الأعمق أموالا.

وفي تغريدات أمس الخميس، لم يقدم موقع تويتر في البداية أي تفاصيل حول نموذج التسعير المستقبلي، لكنه أوقف فقط إمكانية الحصول على مزيد من المعلومات خلال الأسبوع المقبل.

وجاء في تغريدة أمس الخميس: “بدءا من 9 شباط/فبراير، لن ندعم الوصول المجاني إلى واجهة برمجة تطبيقات تويتر، وسيتوفر للإصدارين 2 و 1ر1 بدلا من ذلك طبقة أساسية مدفوعة”.

المصدر: dpa