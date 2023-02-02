حمادة استقبل وفدا من “نقابة المعلمين بالمدارس الخاصة”: للمساواة بين معلمي القطاعين الخاص والرسمي

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة تحضيره لسلة من المطالب ومشاريع القوانين التي تساعد في استقرار القطاع التربوي وانتظامه.

كلام حمادة جاء خلال استقباله وفدا من نقابة المعلمين في المدارس الخاصة برئاسة النقيب نعمة محفوض، بحضور رئيس تجمع المعلمين في لبنان يوسف كنعان.

وأثنى حمادة على المعلمين ودورهم، وأكد “ضرورة العمل على المساواة بين معلمي القطاعين الخاص والرسمي”، معتبرا أنهما “جناحا طائر التربية”، وطالب “الحكومة بصرف المنحة المقررة سابقا من المجلس النيابي للمعلمين في المدارس الخاصة، ليستطيع المعلم الصمود في هذه الازمة التي تعصف بالوطن وليستطيع أداء رسالته بالتعاون والتنسيق بين مقومات هذا القطاع”.

وقد عرض الوفد “ظروف المعلمين الصعبة وعجزهم عن تحمل الواقع المؤلم”، واكد “الحرص على “استمرار العام الدراسي واستكماله بأقل الخسائر الممكنة”، وتمنى على “النائب حمادة الى جانب نواب كتلة الوفاء للمقاومة دعم مطالبهم لجهة دعم اقتراحات القوانين التي تقدمت بها النقابة الى المجلس النيابي حول وحدة التشريع بين الرسمي والخاص وسبل دعم صندوق التقاعد، الى جانب رفع بدلات النقل للمعلمين في المدارس الخاصة ليتمكنوا من الوصول الى عملهم، وأن يتمكن المعلم في الخاص من سحب راتبه عبر منصة صيرفه أسوة بالقطاع الرسمي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام