الرئيس بري استقبل في عين التينة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يرافقه الوزير السابق غازي العريضي – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 31 2023 - 19:02
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
31 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة وثلوج على ارتفاع 900 متر وما فوق يسيطر على لبنان حتى الخميس
جرافات وزارة الأشغال العامة تواصل العمل على فتح الطرقات التي قطعت بسبب تراكم الثلوج في مختلف المناطق
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يصدر تعميما يحدّد فيه شروط وآلية سداد رسم الطابع المالي بموجب إشعار تسديد او أمر قبض
لجنة الإدارة والعدل تعقد اجتماعا في مجلس النواب لدرس اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي على ضوء ملاحظات وزارة العدل
الاتحاد العمالي العام يعلن تضامنه الكامل والمطلق مع نقابة المعلمين في المدارس الخاصة
نائب الأمين العام لحزب الله: الإهانة المتعمدة للقرآن الكريم في السويد وهولندا وعدد من الدول تدل على الظلم تجاه المسلمين
الشيخ نعيم قاسم: ليس غريبا التلاقي بين الغرب في إساءته للمسلمين وتحرك "داعش" المدعوم أميركيا في قتل المئات في باكستان
باكستان: ارتفاع عدد شهداء التفجير الانتحاري في مسجد بمدينة بيشاور الى 100 شهيد ولا تزال العديد من الجثث تحت الأنقاض
الإمام السيد علي الخامنئي يزور مرقد الإمام الخميني وأضرحة شهداء تفجير مقر الحزب الجمهوري الإسلامي عام 1981
لقاء المعارضة بالجزيرة العربية ينتقد الموقف الصادر عن الخارجية السعودية إزاء جرائم العدو في جنين وعملية القدس البطولية
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: شعبنا لن يقبل باستمرار الاحتلال للأبد
وزير الخارجية الاميركي بعد لقائه محمود عباس: نعارض سياسات الهدم والطرد والمس بالوضع التاريخي للمناطق المقدسة
الخارجية الإيرانية: تصريحات وزير الخارجية الأميركي ورئيس الوزراء الصهيوني المعادية لإيران مثيرة للسخرية
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 60 جنديا أوكرانيا وتدمير 4 عربات مصفحة على محور كراسنو_ليمانسكي خلال 24 ساعة
الدفاع الروسية: خسائر كييف تبلغ خلال يوم واحد على محور كوبيانسكي 45 جنديا ودبابة و4 مركبات قتالية ومدافع هاوتزر
الرئيس بري استقبل في عين التينة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يرافقه الوزير السابق غازي العريضي
منذ 25 mins
31 January، 2023
التعليقات
ذات صلة
بالفيديو | مشاهد تكشف حمولة الشاحنات التي استهدفها العدو الإسرائيلي في سوريا!!
جنبلاط من عين التينة: لإحداث اختراقات بالحواجز القائمة لتحقيق الانتخابات الرئاسية
وفد من “تجمع العلماء” زار مفتي عكار: ندعم المقاومة في كل مكان
التحكم المروري : طريق ضهر البيدر سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}