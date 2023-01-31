الشيخ قاسم: لمواجهة الشر العالمي بلبوس الحداثة

قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الثلاثاء “علينا أن نرفع الصوت عاليا ونتصدى لكل أشكال العدوان على إنساننا وأن نتعاون جميعاً لمواجهة الشر العالمي بلبوس الحداثة”.

كلام الشيخ قاسم جاء الثلاثاء خلال استقباله وفدا من الهيئة الإدارية لـ”هيئة علماء بيروت”، حيث تمَّ تداول الأوضاع العامة.

ورأى الشيخ قاسم ان “الإهانة المتعمدة للقرآن الكريم في السويد وهولندا وعدد من الدول الغربية وبرعاية حكوماتها تدل على مستوى الظلم والعدوان تجاه المسلمين الذين لم يقبلوا الخضوع لانحرافهم ومبادئهم”.

واكد الشيخ قاسم انه “ليس غريبا التلاقي بين الغرب في إساءته للمسلمين وتحرك داعش المدعوم أميركياً في قتل وجرح المئات في باكستان، كدلالة عن الإفلاس والانحطاط في المستوى الإنساني لهؤلاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام