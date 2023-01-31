أنقرة تؤيد وقف إطلاق النار في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة تؤيد وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا “في ظل سعي دول الغرب لإمداد كييف بالمزيد من الأسلحة والمعدات الثقيلة”.

وقال تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الهنغاري بيتر سيارتو في بودابست، إن “روسيا أو أوكرانيا لن تقبلا بسلام أحادي الجانب”، مؤكداً ضرورة “توقف الحرب والتوجه لطاولة المفاوضات والوصول لحالة سلام مقبولة للجانبين”.

يذكر أن أنقرة لعبت دوراً رئيساً في صفقة تبادل أسرى خلال أيلول/سبتمبر الماضي بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك إبرام اتفاق في تموز/يوليو برعاية الأمم المتحدة بين البلدين، يسمح بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، كما جمعت مرتين، ممثلين روس وأوكران على أراضيها بهدف التوصل إلى حلول للأزمة الأوكرانية.

المصدر: سبوتنيك