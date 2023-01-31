حزب الله: إصرار هذه العصابات على ارتكاب المجازر في بلاد المسلمين يستدعي تعاوناً وثيقاً بين حكومات هذه الدول لملاحقة هؤلاء القتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2023 - 00:10
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حزب الله يدين بشدة الجريمة المروعة التي ارتكبتها الجماعات التكفيرية الإرهابية في مسجد في مدينة بيشاور الباكستانية
حزب الله: إن إصرار هذه العصابات على ارتكاب المجازر المهولة في بلاد المسلمين تستدعي تعاونا وثيقا لملاحقة هؤلاء القتلة
حزب الله يدعو السلطات الباكستانية إلى تكثيف إجراءاتها الأمنية وملاحقة هؤلاء المجرمين ووضع حد لإرهابهم
القاضي عويدات يطلب من النائب العام المالي تسطير استنابات قضائية والعمل على توقيف الصرافين والمضاربين على العملة الوطنية
النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر يتقدمان بدعوى ضد القاضي البيطار أمام مدعي عام التمييز وأخرى أمام التفتيش القضائي
المكتب السياسي لأمل يدعو الى مقاربة ملف رئاسة الجمهورية وطنيا والجلوس إلى طاولة حوار تضع خارطة طريق للإتفاق على رئيس
المكتب السياسي لأمل يطالب بالإسراع بمواكبة الاتفاقيات بموضوع الغاز والنفط والمباشرة بالتنقيب وإنشاء الصندوق السيادي
الاتحاد العمالي العام: التوجه لتنفيذ إضراب على كامل الأراضي اللبنانية في الـ8 من شباط بمشاركة قطاع النقل البري
نقابة المعلمين في المدارس الخاصة تعلن الإضراب التحذيري الشامل أول شهر شباط المقبل مطالبة المعنيين بتحمل مسؤولياتهم
وزير الاقتصاد يعلن عن إطلاق المؤشر الغذائي الذي يعتمد على تسعير المواد الغذائية والاستهلاكية بالدولار الأميركي
موظفو شركة دنش المعنية بتشغيل وصيانة مجمع الحدث الجامعي ينفذون اعتصاماً للمطالبة بمستحقاتهم المالية
إعلام العدو: الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون لسحب الجنسية أو الإقامة من منفذي العمليات
إعلام العدو: الكنيست يصدق بالقراءة الأولى على مشروع سحب الجنسية من الأسرى الحاصلين على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية
وسائل إعلام فلسطينية: مقاومون يطلقون النار على حاجز الجلمة شمال شرق جنين وعلى موقع لجيش الاحتلال على جبل جرزيم بنابلس
مستوطنون صهاينة يعتدون على فلسطينيين في بلدة جالود جنوب نابلس ويحرقون مركبة واحدة على الأقل
وزير الأمن الداخلي الصهيوني ايتمار بن غفير يصدر أمرا بمنع الزيارات العائلية للأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة حتى إشعار آخر
وزير الخارجية الإيراني يجري اتصالين برئيس المكتب السياسي لحركة حماس وأمين عام حركة الجهاد الإسلامي
عبداللهيان لإسماعيل هنية: موقف إيران ثابت في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته والشعب الفلسطيني سيحقق النصر ويحرر أرضه
هنية: ندين أي عدوان غاشم تتعرض له إيران ونثق في قدرة الجمهورية الإسلامية على إحباط كيد واعتداءات الأعداء
عبداللهيان لزياد النخالة: طهران تدعم وتؤيد جهاد وبطولات الشعب الفلسطيني وخاصة في الضفة الغربية والقدس المحتلة
الكرملين تعليقا على هجوم أصفهان: ندين استهداف دولة ذات سيادة حرة مثل إيران أيا كانت الجهة المسؤولة عنه
وسائل إعلام يمنية: 115 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة بينها تحليق طائرات تجسسية و32 بقصف مدفعي
الدفاع الروسية: القوات الروسية تسيطر على مناطق استراتيجية جديدة قرب اوغليدار
حزب الله: إصرار هذه العصابات على ارتكاب المجازر في بلاد المسلمين يستدعي تعاوناً وثيقاً بين حكومات هذه الدول لملاحقة هؤلاء القتلة
منذ 2 ساعة
30 January، 2023
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حزب الله دان اعتداء بيشاور ودعا لتعاون وثيق بين الحكومات لملاحقة القتلة
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