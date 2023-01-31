حزب الله: إصرار هذه العصابات على ارتكاب المجازر في بلاد المسلمين يستدعي تعاوناً وثيقاً بين ‏حكومات هذه الدول لملاحقة هؤلاء القتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2023 - 00:10

حزب الله: إصرار هذه العصابات على ارتكاب المجازر في بلاد المسلمين يستدعي تعاوناً وثيقاً بين ‏حكومات هذه الدول لملاحقة هؤلاء القتلة

منذ 2 ساعة 30 January، 2023
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