ماكرون: تزويد أوكرانيا طائرات مقاتلة “أمر غير مستبعد” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2023 - 00:08

ماكرون: تزويد أوكرانيا طائرات مقاتلة “أمر غير مستبعد”

منذ 3 ساعة 30 January، 2023
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