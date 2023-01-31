ثلاثة جرحى أحدهم “بحالة حرجة” طعناً بسكين في هجوم بمحطة للمترو في بروكسل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2023 - 00:08

ثلاثة جرحى أحدهم “بحالة حرجة” طعناً بسكين في هجوم بمحطة للمترو في بروكسل

منذ 3 ساعة 30 January، 2023
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