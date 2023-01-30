بلينكن من مطار بن غوريون في تل أبيب: أدعو الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى عدم تأجيج التوترات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2023 - 16:28

بلينكن من مطار بن غوريون في تل أبيب: أدعو الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى عدم تأجيج التوترات

منذ 25 mins 30 January، 2023
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