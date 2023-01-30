ارتفاع ملحوظ للرحلات المحلية في الصين وكذلك العابرة للحدود

شهد عدد الرحلات المحلية في الصين وكذلك العابرة للحدود والمنطلقة من الدولة الآسيوية، إرتفاعاً ملحوظاً خلال عطلة العام القمري الجديد تزامناً مع إنهاء الصين لقيود الإغلاق المرتبطة بكورونا.ووفقاً لبيانات وزارة الثقافة والسياحة في الصين الصادرة يوم الجمعة السابع والعشرين من يناير كانون الثاني، بلغ إجمالي الرحلات السياحية داخل الصين خلال فترة العطلة الحالية مستويات 308 ملايين رحلة، بما يشكل زيادة بنحو 23.1% عن المستويات المسجلة العام الماضي، كما يشكل تعافياً إلى نحو 88.6% من الإجمالي المسجل في 2019. هذا وبلغت الإيرادات المسجلة من السياحة المحلية خلال عطلة العام الجاري مستويات (55.41 مليار دولار) أو حوالي 73.1% من المستويات المسجلة في 2019.وعلى مدار الفترة من 21 وحتى 26 يناير كانون الثاني الجاري بلغ إجمالي عدد الرحلات من وإلى الصين مستويات 2.39 مليون بزيادة 123.9%.وبدأت الصين الشهر الماضي إلغاء العمل بتدابير سياسة صفر إصابات كورونا بعد حوالي 3 سنوات من الإغلاقات الواسعة المتقطعة وتباطؤ نمو الاقتصاد وتعطل قطاع الضيافة والسياحة.

المصدر: مواقع