لبنان يشهد توقيع الملحقين التعديليين لإتفاقيتي الإستكشاف والانتاج في الرقعتين 4 و9 – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2023 - 14:36

لبنان يشهد توقيع الملحقين التعديليين لإتفاقيتي الإستكشاف والانتاج في الرقعتين 4 و9

منذ 2 ساعة 29 January، 2023
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